Голова ДПСУ пропонує цькувати тих, хто відмовиться від перевірки на коронавірус.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про те, що перевірка при перетині кордону людей, котрі прямують із реґіонів із активними темпами поширення коронавірусу, буде обов'язковою. Дейнеко стверджує, що ДПСУ має достатньо інструментарію для здійснення обов'язкової перевірки.

Про це йшлося на брифінґу щодо недопущення поширення коронавірусу, повідомляє видання inforesist.

"Ми готові до цього. Але нехай це буде сюпризом, – заявив Дейнеко. – Ми готові до розвитку будь-якої ситуації. Але не можемо афішувати зараз всі наші дії".

Голова ДПСУ додав, що особи, котрі відмовляться від перевірки, підлягатимуть цькуванню.

"Якщо людина відмовиться пройти обстеження – ми зробимо це публічно. Зробимо стрім, доведемо до суспільства, і нехай за межами пункту пропуску зустрічають наші активні громадяни, забирають і відвозять, куди вони хочуть", – сказав із посмішкою голова ДПСУ.

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що наразі тимчасові обмеження щодо допуску на територію України встановлені тільки для людей, які приїжджають з китайської провінції Хубей або міста Вухань.

"Там чітко зазначено, що діють обмеження, без різниці, який стан здоров’я, шляхом обсервації на 14 днів у місця, визначені Міністерством охорони здоров’я. Щодо усіх інших, я думаю, що кожен з нас піклується про стан свого здоров’я і повинен розуміти проблемне питання, яке нас сьогодні пов’язує з поширенням коронавірусної інфекції", – зазначив Ляшко.

З його слів, Україна є членом міжнародних медико-санітарних правил з 2005 року, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Ми говоримо про те, що є міжнародним договором. ВООЗ, керуючись саме цим документом, встановлює певні рекомендації та правила. Кожна країна має право встановлювати якісь додаткові заходи та обстеження для захисту громадян", – сказав представник МОЗ.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи прибульці запевне не зможуть відмовитися від обстеження, Ляшко сказав: "Так, не зможуть".