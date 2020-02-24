Група "Рейтинг": Три чверті українців не підтримують акції "проти коронавірусу".

Згідно зі соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", три чверті українців не підтримують протестів проти прийняття українців, евакуйованих із Китаю. Як свідчать підсумки дослідження, лише 15% схвалює акції невдоволення, натомість 74% – не підтримують протестів. Ще 11% – вагалися з оцінкою.

Результати опитування спростовують тезу низки маніпуляторів, котрі неґативно відгукувалися про мешканців Львівщини й Тернопілля як громадян із браком емпатії чи духовним лицемірством на тлі протестів у Винниках та Микулинцях: виявляється, рівень протестної налаштованості до евакуації в Україні є рівномірним по всій території, при тім найвищий – на сході (19%), а найменший – на півдні (11%).

Натомість основний поділ, котрий засвідчують результати опитування, – не реґіональний, а за рівнем освіти і бідності: що вищий рівень освіти та доходів, то вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації.

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше як 2,8%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2020 року.