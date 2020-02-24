Італія запроваджує надзвичайні заходи проти поширення коронавірусу.

У країні від цієї хвороби померло вже четверо людей.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив ще в суботу, 22 лютого, надзвичайні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в зв'язку з найсерйознішим спалахом хвороби в Європі. Про це повідомило італійське видання La Stampa.

Напередодні двоє італійських громадян загинули від цього захворювання. 78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом помер в провінції Венето, а 77-річна жінка померла в Ломбардії. А вже 23 лютого влада Італії підтвердила третій випадок: від коронавірусу померла жінка літнього віку, яка лікувалася від раку в лікарні міста Крема, що за 45 км на схід від Мілана. І нині зранку прийшло повідомлення про четверту смерть: у Бергамо помер 84-річний чоловік, шпиталізований минулого тижня.

Відтак, згідно з останніми даними, Італія вийшла на перше місце серед європейських країн щодо поширення коронавірусу і на третє у світі – після Китаю (77150 зарєстрованих інфікованих) та Південної Кореї (23 лютого там було 602, нині 833 ідентифікованих інфікованих). На нині зафіксовано близько 212 випадків зараження (з них 165 – в реґіоні Ломбардія), стан 26-ти оцінюють як критичний.

Спалах хвороби торкнувся головним чином двох італійських регіонів – Ломбардії та Венето. Уряд Італії закрив на карантин 11 міст. Виїжджати з них або в'їжджати в них можна тільки за спеціально виданим дозволом. У закритих містах тимчасово не працюють школи та багато фірм, скасовано громадські та спортивні заходи. Близько 50 тисяч місцевих мешканців отримали припис від влади не виходити з хати. Ухвалено рішення скасувати традиційний Венеційський карнавал, намічений на 23 - 25 лютого. Були також скасовані всі спортивні заходи, включно з матчем чемпіонату Італії з футболу (Серії А), який мав відбутися цієї неділі, 23 лютого.



Касирки в італійських супермаркетах жартують, що коли полиці опустошать до 20-ї години, вони зможуть швидше піти додому, бо не буде що продавати

Стежити за дотриманням карантинних заходів доручено поліції, а в разі необхідності – армії. Італійська влада побоюється, що вірус уже вирвався за межі ізольованих осередків в Ломбардії і Венето, що ускладнює боротьбу з його поширенням.

Досі не з’ясовано, як в Італії виник цей спалах недуги, оскільки не було встановлено видимого безпосереднього зв'язку з людьми, котрі контактували з прибулими з азійських країн. Враховуючи, що в Китаї поза провінціє Хубей (де виникла епідемія) рівень смертності (до числа хворих) скадає 0,8%, приблизно такий же рівень спостерігається і в Південній Кореї та Японії, можна припустити, що число інфікованих в Італії щонайменше вдвічі більше (рівень смертності ві COVID-19 тут нині складає 1,9%).



Розповсюдження COVID-19 в Італії станом на ранок 24 лютого; зеленим позначено провінції Ломбардії; бордовими крапками – джерела спалаху епідемії