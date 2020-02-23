Скандал на чемпіонаті з біатлону: Україна допомогла росіянам своєю акредитацією.

Поліція Італії під час чемпіонату світу з біатлону в Антхольці (Італія) провела обшуки в номері російського біатлоніста Алєксандра Лоґінова і тренера російської команди Алєксандра Каспєровича через підозру, що Каспєрович перебуває в Антхольці за акредитацією української сторони.

Як пише видання "Трибуна", Каспєровича обшукували не просто собі через папери, а через підозрілість дій тренера з огляду на попередні допінґові скандали за участі російського спортсмена.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що українська делеґація допомогла російському тренеру – але лишень для доступу на трасу.

"Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Алєксандру Каспєровичу, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день перегонів переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену. Порушення було помічено спортивним директором IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання", – сказав Бринзак, згідно з повідомленням Федерації біатлону.

Перевірку російської делеґації ініціювали за сигналом антидопінґового менеджера Сари Фуссек-Хаккарайнен.

Міжнародна спілка біатлоністів побоюється, що Лоґінов міг займатися транспортуванням допінґу, використовуючи українську акредитацію. Те, що українська команда поділилася з ним власною квотою, й викликало підозри в IBU.

"Каспєрович, що прибув за чужою акредитацією, може займатися транспортуванням і доставкою допінґу", – йдеться у поясненні спілки.

Влітку 2015 року Лоґінова дискваліфікували на два роки через вживання допінґу.

На чемпіонаті в Антхольці Лоґінов здобув одне "золото" й одну "бронзу".