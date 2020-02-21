Туман, ожеледиця і вітер – львів’янам спрогнозували погоду на вихідні.



У вихідні на території Львова та Львівщини погіршаться погодні умови. Уже завтра погода не дуже тішитиме: синоптики львівського регіонального гідрометцентру попереджають про ожеледицю на дорогах, туман видимістю 200-500 метрів уночі та вранці. А вдень можливі пориви західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

У зв'язку з переміщенням активного циклона вже в неділю на Львівщині очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вночі проти 24 лютого можливі значні опади й у інших західних областях.

Про схожу погоду попередили й синоптики Івано-Франківщини. У Карпатах 22-23 лютого може випасти сніг, уночі проти 24 лютого – значний сніг, хуртовина, на дорогах – снігові замети, ожеледиця; 23 лютого також можливі пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого – аж до 40 м/с.

Погодні умови можуть спричинити в Карпатах порушення на окремих ділянках доріг та припинення руху транспорту.

24 лютого місцями можливий сильний вітер, 25-28 м/с.

Як розповіла на своїй fb-сторінці синоптикиня Наталка Діденко, вже 24 лютого в Україну переміститься активний циклон, який зародиться над Німеччиною та пройде Польщею.

Циклон принесе сильні опади та штормовий вітер.

Ще в неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг і поривчастий, уже до штормових поривів, вітер.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3-7 градусів, на півдні та заході місцями +5-9 градусів, на сході буде свіжіше, 1-4 градуси тепла.