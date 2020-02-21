Путін вважає, що українцям не слід забувати про належність до "русского міра".

 

Президент Росії Владімір Путін назвав "реаліями" те, що українці й росіяни є одним народом, а також заявив, що "русофобія" спричинена турботою українських політиків про власне збагачення.

 

Про це Путін сказав у інтерв'ю tass.ru.

 

 

"Я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один і той же народ. Не знаю, подобається це [українцям] чи ні, але якщо подивитися на реалії, то так і є. Розумієте, до XI-XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частина українців, котра жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої... По-моєму, лише в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", – ствердив Путін.

 

Президент РФ додав, що "українцями" називали людей, "котрі жили на рубежах Російської держави", – і в Пскові, і на Уралі. "Скрізь були українці. У нас не було жодних мовних розбіжностей", – сказав Путін.

 

На думку Владіміра Путіна, українська ідентичність сформувалася мимохідь – але під впливом "австрійського генштабу". 

 

"Особливо український фактор почав розігруватися напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Це відоме діло – "розділяй і володарюй". Це абсолютно зрозуміла річ", – вважає президент РФ.

 

"Унаслідок того, що люди жили на межі з католицьким світом, Європою, почалася складатися така спільнота людей, котрі почали сприймати себе з певною незалежністю від Російської держави. Як до того ставитися? Я вже казав: з пошаною. Але й не забувати про нашу спорідненість", – додав Путін.

 

Водночас, російський президент не погодився зі зауваженням ведучого, що треба дбати не про історію, а про нинішнє. "Щоби нам казати про нинішній і завтрашній день, треба знати історію. Треба знати, хто ми такі, звідки родом, що нас об'єднує", – затявся ВВП.

 

"Попри те, якщо так склалося, і у людей, у значної частини населення України, виникло відчуття власної національної самосвідомості і так далі, треба ставитися до того з пошаною. Виходити з реалій", – додав він.

 

Владімір Путін стверджує, що єднання України і Росії принесло би країнам колосальні конкурентні переваги. Він, зокрема, висловив жаль, що зруйнувалася "єдність Російської православної Церкви". "Треба було обов'язково розрізати по живому? Навіщо?" – загнівався президент РФ.

 

Путін сказав, що розрив із Росією спричинив до втрати Україною ракетобудування, суднобудування, авіаційної промисловості. А зближення зі Заходом обійшлося ще й вирубом карпатських лісів. "Скоро Карпати цілі лисими будуть", – передбачає Владімір Владімірович.

 

Загалом, президент РФ вважає, що нинішні українські політики пристають на націоналістичну риторику лише через те, що вона дозволяє їм займатися грабунком.

 

"До речі, батьки-засновники українського націоналізму ніколи й не казали, що треба обов'язково розсваритися з Росією. Яким би то дивним не здавалося, в їхніх фундаментальних працях XIX століття написано, що Україна, по-перше, багатонаціональна і мусить бути федеративною державою, а по-друге, обов'язково має вибудувати добрі стосунки з Росією", – переповів Путін.

 

Російський президент горює, що політики забули про це, бо прагнуть лише грошей. "Бабки де? Вибачте за моветон. Грошенята де?.. Звідти і те єдине, чим вони торгують, – то русофобія. Тому комусь і хочеться розділити Україну і Росію", – сказав Путін.

 

21.02.2020

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