На Івано-Франківщині поховали десантника, який загинув 2014 року.


Сьогодні в селі Озеряни Галицького району Івано-Франківщини поховали тіло Михайла Турчина, який загинув у вересні 2014 року. Майже шість років його вважали зниклим безвісти.

 

 

Сьогодні вранці над тілом героя відправили парастас, а відтак поховали його на сільському цвинтарі в Озерянах.

 

Учора ж, 20 лютого, з бойовим товаришем у Львові попрощався особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади на плацу військової частини. Віддати останню шану загиблому захисникові прибули ветерани АТО, представники духовенства та влади. Військові капелани відправили панахиду, а десантники під звуки військового оркестру попрощалися з воїном.

 

«Солдат Михайло Турчин одним з перших став на захист України. Відтак був призваний у першу хвилю мобілізації у нашу бригаду з села Озеряни Івано-Франківської області, – розповів тимчасово виконувач обов’язків командира 80 окремої десантно-штурмової бригади підполковник Олег Баляс. – 5 вересня під час виконання бойового завдання разом зі своїми побратимами потрапив у засідку. Підрозділ зазнав втрат. Загинув і Михайло. Але ми знаємо, що десантники не помирають – вони повертаються на небо».

 

 

Сержант у відставці Ігор Бездух розповів про подробиці бою, в якому загинув його побратим. За його словами, воїни потрапили у ворожу засідку, яку сепаратисти влаштували неподалік села Цвітні Піски.

 

«Мій БТР рухався попереду, а Михайла йшов позаду, його машину підбили, екіпаж загинув. І сьогодні я нарешті відчув велике полегшення від того, що Михайло знайде вічний спокій на своїй малій батьківщині», – додав він.

 

Тоді, 2014 року, тіло Михайла Турчина упізнати не вдалося. ДНК-експертизу завершили тільки нещодавно.

 

36-річний прикарпатець Михайло Турчин пішов до війська добровольцем у червні 2014 року. У серпні був призваний у військову частину А 0278 80-ї аеромобільної бригади, що дислокується у Львові. 5 вересня під час виконання бойового завдання Михайло Турчин пропав безвісти у Новоайдарівському районі Луганської області.

 

Усі фото: facebook.com/80brigade

 

Мати Михайла не втрачала надії знайти сина живим і займалася його пошуками разом із донькою Мирославою та зятем Іваном. Як повідомив виданню «Курс» сільський голова Озерян Андрій Гаврилишин, з’ясували, що Михайло Турчин був похований як безіменний герой у братській могилі в Харкові. Тепер, коли його впізнали, тіло воїна волонтери в супроводі працівників обласного військового комісаріату привезли додому.

 

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