Дробович закликав не пхатися в Росію 9 травня.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що урочисті заходи в Москві з оказії 75-річчя перемоги стануть політичною пасткою для державних лідерів і офіційних делегацій країн, які погодяться взяти в них участь.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Росія, яка є країною-агресором, яка порушила міжнародне право, має не тільки низку злочинів за собою, а ще й дуже ганебну практику інструменталізації історії. Тобто використання історичних подій і фактів задля досягнення політичної мети. І військовий парад в Росії на Червоній площі цього року теж буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам’яті жертв Другої світової війни і не для чесного висвітлення даних", – сказав Дробович, відповідаючи на запитання щодо можливої участі в урочистостях української делегації.

З його слів, всі, хто захочуть взяти участь у цих заходах, які навіть експертне середовище інакше як "побєдобєсіє" не називає, мусять рахуватися з тим, що вони стануть інструментом російської агресивної політики.

"І це стосується не тільки України, а й будь-яких лідерів держав Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії... Будь-хто, хто погоджується брати участь у параді, має бути свідомий того, що з максимально високою імовірністю це буде використано Росією для своїх імперіалістських, загарбницьких цілей або виправдань злочинів Другої світової війни. Така позиція не тільки Інституту національної пам’яті, а й загальний консенсус адекватних науковців і в Україні, і у світі", – сказав голова УІНП.

Він додав, що вбачає в цьому очевидні ризики.

"Фактично це політична пастка для всіх, хто буде навіть помишляти брати участь у параді. А ми, до речі, маємо сказати, що багато європейських лідерів або делегацій планують брати участь у цих заходах. Український інститут національної пам’яті застерігає, що це буде використано Росією з політичною метою", – наголосив Дробович.