Посла Росії у Польщі облили червоною фарбою у Варшаві.

Польська влада заборонила російському посольству святкувати 9 травня «в традиційній манері».

Невідомі відчайдухи вчинили дев’ятого травня напад на посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва. Інцидент стався, коли він намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві. Про це повідомив польський телеканал TVN24.

Глава російської дипломатичної місії прибув на меморіальний цвинтар радянських воїнів на вулиці Жвірки та Віґури у Варшаві у супроводі дружини та охоронців. На той момент біля кладовища вже зібралися люди, які протестували проти вторгнення Росії в Україну. Вони тримали жовто-блакитні знамена й плакати, на яких Росія називалася «фашистською державою».

Протестувальнки вигукували образливі гасла на адресу Кремля та намагалися фізично напасти на російського посла. Кілька людей простягли руки в його бік, але охоронці Андрєєва їх відштовхнули. Після цього один з активістів облив посла червоною фарбою.

На місце події за кілька хвилин прибула поліція, яка відтіснила натовп. Посол та супроводжуючі особи полишили цвинтар.

У понеділок вранці з'ясувалося, що на постаменті при вході на цвинтар з'явився напис «Убити Путіна». Слова були виписані блакитною і жовтою фарбами.

Посольство Російської Федерації у Варшаві спочатку планувало організувати святкування 9 травня на кладовищі-мавзолеї радянських воїнів. Цей намір зазнав критики з боку польської влади. Президент Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) заявив: «Я не погоджуюся на урочистості вшанування російського солдата, коли в той самий час російський солдат вбиває невинних людей». У суботу ввечері на сайті російського посольства в Польщі з'явилася заява про «неможливість проведення святкування Дня Перемоги в традиційній манері».