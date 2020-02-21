На Тернопільщину привезуть святу реліквію з Франції.

В Україну з абатства бенедектинців в Солем, що поблизу Парижа, привезуть частину однієї з найбільших святих реліквій християського світу - Тернового вінка Господа нашого Ісуса Христа. Про це нещодавно розповів архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Реліквія, яка є великою цінністю для всього християнського світу й зокрема французького народу, вперше за 100 років покине територію абатства і здійснить паломництво в Україну. Рада монахів абатства Святого Петра в Солем, відгукнувшись на прохання архиєпископа і митрополита Тернопільського-Зборівського Василія Семенюка, поблагословила паломництво реліквії для молитви за мир в Україні та зміцнення духу українського народу.

Реліквія буде доступною для молитовного почитання для всіх мешканців Тернопілля у двох храмах: малій базиліці Зарваницької Матері Божої с. Зарваниця, а відтак – в архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя.

Графік перебування:

26 березня – початок молитовного вшанування реліквії у Марійському духовному центрі «Зарваниця»

28 березня,15:00 – виїзд реліквії до архикатедрального собору м. Тернополя;

18:00 – зустріч реліквії та початок молитовного вшанування в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці ( Тернопіль, вул. Сагайдачного, 14);

2 квітня, 23:00 – завершення молитовного вшанування реліквії.