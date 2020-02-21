На Тернопільщину привезуть святу реліквію з Франції.

В Україну з абатства бенедектинців в Солем, що поблизу Парижа, привезуть частину однієї з найбільших святих реліквій християського світу - Тернового вінка Господа нашого Ісуса Христа. Про це нещодавно розповів архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.
Реліквія, яка є великою цінністю для всього християнського світу й зокрема французького народу, вперше за 100 років покине територію абатства і здійснить паломництво в Україну. Рада монахів абатства Святого Петра в Солем, відгукнувшись на прохання архиєпископа і митрополита Тернопільського-Зборівського Василія Семенюка, поблагословила паломництво реліквії для молитви за мир в Україні та зміцнення духу українського народу.
Реліквія буде доступною для молитовного почитання для всіх мешканців Тернопілля у двох храмах: малій базиліці Зарваницької Матері Божої с. Зарваниця, а відтак – в архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя.
Графік перебування:
26 березня – початок молитовного вшанування реліквії у Марійському духовному центрі «Зарваниця»
28 березня,15:00 – виїзд реліквії до архикатедрального собору м. Тернополя;
18:00 – зустріч реліквії та початок молитовного вшанування в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці ( Тернопіль, вул. Сагайдачного, 14);
2 квітня, 23:00 – завершення молитовного вшанування реліквії.
Для довідки:
Реліквія Корони Христового вінка є особливим символом страстей Ісуса Христа. Євангелія від Матея, Марка та Івана розповідають, що римські солдати поклали Ісусу на голову вінок з тернини. Солдати насміхалися над Ним, вклали в руки його тростину, одягнули в багряницю – свого роду «сатиричні» царські символи, били Його і плювали на Нього, тому що Він не заперечував, що є царем юдеїв. Знахідку реліквій Страстей Христових приписують святій Олені, матері імператора Костянтина, яка під час паломництва на Голгофу знайшла хрест і цвяхи розп’яття.
Перші відомості про терновий вінок – ті, коли свята Олена пожертвувала колючки тернини в 323 р. Риму, приїжджаючи з Єрусалиму. Сама реліквія святої Корони зберігалася в Єрусалимі до четвертого століття. Присутність реліквії там підтверджена свідченням святого Паоліно з Ноли.
Відомо, що 1204 року святу Корону тернового вінка Христового вшановували в Константинополі в каплиці Санта-Марія-дель-Фаро.
У першій половині ХІІ століття Константинопольський імператор, Балдовино II, щоб покрити витрати на війну, отримав кредит у венеціанців, запропонувавши в заставу Корону тернового вінка. Після закінчення застави король Франції – Людовик IX, запропонував Балдовино II викуп за реліквію, яку таким чином перевезли б до Франції.
Урешті реліквію Корони тернового вінка ГНІХ перевезли до Парижа. Учасником урочистої покаянної процесії був сам король, Людовик ІХ. Король босоніж та одягнутий в покаяльну одежу передав святу реліквію в руки архиєпископа Парижа. 1248 року Людовик звів для реліквії Тернового вінка окрему каплицю.
На сьогодні реліквія святої Корони Тернового вінка Христового зберігається в соборі Паризької Божої Матері й має вигляд вінка без колючок тернини. Самі ж колючки теж є реліквіями і зберігаються в різних абатствах, монастирях та санктуаріях. Одним із особливих місць зберігання частини реліквії Тернового вінка Христового є абатство бенедектинців в Солем, поблизу Парижа.
21.02.2020