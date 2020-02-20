Нацгвардія прорвала блокаду у Нових Санжарах і спровадила автобуси у санаторій.

Автобуси із евакуйованими із Вуханя українцями ввечері у четвер прибули на територію санаторію Національної гвардії у Нові Санжари.

Як повідомляє аґенція УНІАН, мешканці Нових Санжар намагалися не пропустити їх на територію санаторію і навіть почали кидати каміння в автобуси.

Жителі вигукували протестні вигуки.

Всього на територію санаторію приїхало 7 автобусів. Їхні водії були в спецодязі, а пасажири – в респіраторах.

Поліція відтісняла протестувальників. Тих, хто кидав каміння в автобуси, почали затримувати. Виникли бійки. Водії проїхали на територію санаторію. Місцеві жителі продовжували сперечатися з поліцією.

Перешкоджаючи проїзду, протестувальники розпалили вогонь. Пожежні машини почали гасити полум'я.

Одному з чоловіків стало погано, і жителі почали кричати, що поліція вбила людину. На місце пригоди викликали "швидку допомогу". Проте карета проїхати через сутички не змогла, відтак лікарям довелося йти пішки, і вони надали медичну допомогу потерпілому.

Дорога для прибулих зайняла майже цілу добу. Серед пасажирів є неповнолітні діти.

Ситуація у Нових Санжарах стала спокійнішою, повідомив кореспондент BBC News Україна.

Евакуйованих з Китаю людей замкнули у санаторії. Будівлю, підходи до неї і дорогу оточила поліція. Правоохоронці стоять у кілька кордонів і нікого не пускають.

Правоохоронці розібрали останню барикаду перед медичним центром. Поруч ще є кілька десятків людей, вони продовжують висловлювати обурення.