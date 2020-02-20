У ЛМР створять департамент агломерації.



Львівська міськрада внесла зміни до структури своїх виконавчих органів. Зокрема, було створено департамент агломерації. За відповідне рішення із зауваженнями сьогодні на сесії ЛМР проголосували 37 міських депутатів, – повідомила пресслужба ЛМР.

Департамент підпорядковуватиметься заступнику міського голови з питань містобудування та охоплюватиме два управління: міжмуніципального співробітництва й адміністрування приміської зони.

Новий департамент займатиметься:

формуванням і реалізацією єдиної політики міськради у співпраці Львова та територіальних громад сіл, селищ і міст, що розташовані у зоні його впливу, аби спільно виконувати окремі функції місцевого самоврядування та розвитку території міської агломерації;

створенням умов для представництва інтересів мешканців сіл, селищ, міст, що розташовані в зоні впливу міста, у виконавчих органах міської ради;

моніторингом інформації про матеріально-технічний стан територіальних громад сіл, селищ, міст, що розташовані у зоні впливу міста, а також проблем та питань, актуальних для врегулювання через співпрацю.

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок реформи децентралізації «Львів збільшиться фактично вдвічі, тож для того, щоб вирішувати всі такі питання, потрібні люди. В новому департаменті зможуть працювати мешканці тих населених пунктів, які увійдуть у львівську агломерацію. Хоча, як додав Садовий, місто нині вже здебільшого виконує ті функції, які покладено на новий департамент.

«Я теж переживаю, бо це щось нове. Нам потрібно буде мати і сільськогосподарський відділ, і ветеринарний, – прокоментував міський голова. – Фактично, ми вже тим займаємося [...] Так виглядає, що десь 20 населених пунктів увійдуть у межі міста. Люди запитують про роботу, і ми кажемо їм, що вони зможуть працювати в міській раді і вирішувати питання свого населеного пункту. Це дуже серйозне питання. Це дає нам перевагу в дискусіях. Завтра дискусія в області буде складна, але кінцеве рішення щодо об’єднання громад ухвалюватиме уряд. У тих селах і містечках є конкретні люди, які готові переходити на роботу в цей департамент. Сьогодні в нас із бюджету вилучають 590 млн грн. Якщо ж ми залишимо ці населені пункти, то ті кошти також залишаться в нас. Під координацією міста в цих населених пунктах будуть суттєві зміни. Можливостей буде дуже багато».

Затвердити положення нового структурного підрозділу міськради повинні до 1 квітня 2020 року.