Галичина вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото).

 

У Тернополі сьогодні, 20 лютого, вшанували пам’ять тих, хто трагічно загинув у ці дні на Майдані шість років тому. Зокрема, тернополяни провели мітинг-реквієм і поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні.

 

 

«На жаль, сьогодні ми усвідомлюємо те, що не всі цінності Майдану реалізовані, але ми не повинні зупинятися! Наше завдання – будувати нову Україну! Ми пам’ятаємо героїв Небесної Сотні, заповіти Майдану, і нашим завданням є збудувати єдину, сильну й могутню Українську державу, де кожен українець буде почувати себе вільно, і саме така країна буде найкращим пам’ятником тим, хто поклав за неї своє життя!» – зазначив мер Тернополя Сергій Надал.

 

 

На Майдані загинуло семеро мешканців Тернопільщини. Це Назар Войнович, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, журналіст Ігор Костенко, Олександр Капінос, Тарас Слободян і Василь Аскенин.

 

У Львові пам’ять Героїв Небесної Сотні сьогодні вшанували спільною молитвою та покладанням квітів на Личаківському цвинтарі й Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні. До заходів долучилися представники влади міста й області, громадськість, духовенство.

 

 

Нагадаємо, меморіальні заходи у Львові, приурочені Дню Героїв Небесної Сотні, тривають упродовж 17-25 лютого. Зокрема, 18 лютого на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбувся масштабний захід зі світловими променями «Небесну Сотню Господи прийми».

 


 

В Івано-Франківську сьогодні, зокрема, відбулося віче з ушанування пам’яті студента Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Героя Небесної Сотні Романа Гурика та учасників Революції Гідності.

 

До обеліска, присвяченого студентам і викладачам, які загинули у боротьбі за незалежність України, прийшли представники влади міста й області, ректор, викладачі та студенти університету, представники громадських організацій і рідні Романа Гурика.

 

 

У Меморіальному сквері міста відслужили панахиду за всіма тими, хто віддав життя за свободу й незалежність України.

 

Цього тижня у Франківську тривають й інші меморіальні заходи, зокрема в освітніх закладах і бібліотеках, а також на Вічевому майдані.

 

20.02.2020

До теми

Духмяний квіт абрикосового дерева
Тимофій Гаврилів
Це роман проти імперіалізму й імперіалізмів, територія, на якій конфліктують історія і сьогодення, правда і кривда, надія і безнадія, травми й фантазії,любов на тлі переступу і переступ від непотамованої любові,світ спецслужб і їхніх жертв, світ-після-Аушвіца і світ-після-Ґулаґу, ці світи перетинаються, врешті, це той самий світ і сьогодні – наслідок вчора, а завтра – вміння дати собі раду з сьогодні.
20.02.20 | | Штука
Невмирущий Лис Микита
Степан Грицюк
Звірі – це лише сатиричні маски, за якими ховається українське та людське суспільство. Суспільство із своїми законами, де і досі балом керують хитрість, авантюризм, безпринципність та проста людська глупота. 
19.02.20 | | Штука
Україно, де твої Фенії?
Вячеслав Будзиновський
Пророчі слова столітньої давності: «Куплений патріотизм веде неминучо до хрунівства і денаціоналізації. Української держави добиватися лише на те, щоби нація правила собою сама»
18.02.20 | | Минуле
Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Dura lex, sed…
Євген ЛАНЮК
Усі події і персонажі — вигадані. Усі збіги з Україною, Росією та міжнародною спільнотою — випадкові.
18.02.20 | | Дискурси
З писка халяву
Юрко ТИМЧУК
Людська анатомія іноді закидає інтригуючі моменти, після яких думаєш не про те, чим говорили деякі персони, а яким чином воно в їхню голову залізло. Огляд подій тижня
17.02.20 | | Україна
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.