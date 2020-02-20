Галичина вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото).

У Тернополі сьогодні, 20 лютого, вшанували пам’ять тих, хто трагічно загинув у ці дні на Майдані шість років тому. Зокрема, тернополяни провели мітинг-реквієм і поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні.

«На жаль, сьогодні ми усвідомлюємо те, що не всі цінності Майдану реалізовані, але ми не повинні зупинятися! Наше завдання – будувати нову Україну! Ми пам’ятаємо героїв Небесної Сотні, заповіти Майдану, і нашим завданням є збудувати єдину, сильну й могутню Українську державу, де кожен українець буде почувати себе вільно, і саме така країна буде найкращим пам’ятником тим, хто поклав за неї своє життя!» – зазначив мер Тернополя Сергій Надал.

На Майдані загинуло семеро мешканців Тернопільщини. Це Назар Войнович, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, журналіст Ігор Костенко, Олександр Капінос, Тарас Слободян і Василь Аскенин.

У Львові пам’ять Героїв Небесної Сотні сьогодні вшанували спільною молитвою та покладанням квітів на Личаківському цвинтарі й Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні. До заходів долучилися представники влади міста й області, громадськість, духовенство.

Нагадаємо, меморіальні заходи у Львові, приурочені Дню Героїв Небесної Сотні, тривають упродовж 17-25 лютого. Зокрема, 18 лютого на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбувся масштабний захід зі світловими променями «Небесну Сотню Господи прийми».





В Івано-Франківську сьогодні, зокрема, відбулося віче з ушанування пам’яті студента Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Героя Небесної Сотні Романа Гурика та учасників Революції Гідності.

До обеліска, присвяченого студентам і викладачам, які загинули у боротьбі за незалежність України, прийшли представники влади міста й області, ректор, викладачі та студенти університету, представники громадських організацій і рідні Романа Гурика.

У Меморіальному сквері міста відслужили панахиду за всіма тими, хто віддав життя за свободу й незалежність України.

Цього тижня у Франківську тривають й інші меморіальні заходи, зокрема в освітніх закладах і бібліотеках, а також на Вічевому майдані.