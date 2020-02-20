МЗС на річницю окупації Криму закликало світ продовжити тиск на Росію.

 

Міністерство закордонних справ України на шосту річницю початку анексії Росією Криму висловило вимогу до офіційної Москви розпочати виконання взятих на себе зобов'язань як сторони міжнародного збройного конфлікту та негайно припинити вогонь на Донбасі.

 

Про це йдеться в заяві МЗС України.

 

 

"20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підірвавши мир та безпеку на континенті. Своїми протиправними діями Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини у сучасному світі і які є основою для підтримки миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів", – ідеться в тексті заяви.

 

У відомстві відзначають трагічні наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину: окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйона внутрішньо переміщених і мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.

 

"Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичною практикою для російської окупаційної влади", – наголошує МЗС.

 

Крім того, до злочинів РФ належить проведення незаконного призову до російських збройних сил, системна політика переселення жителів Росії на тимчасово окуповані українські території з метою зміни їхнього демографічного складу, примусова паспортизація громадян України, прискорена мілітаризація окупованих територій.

 

"Вимагаємо від Росії розпочати безумовне виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у рамках міжнародних форматів", – наголошено в заяві.

 

У МЗС України також висловили подяку міжнародним партнерам за політичну та практичну підтримку в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

 

"Закликаємо міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її збройної агресії проти України, звільнення незаконно ув’язнених громадян України, виконання  відповідних рішень міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій та повернення Росії у міжнародне правове поле", – підсумували у відомстві.

 

20.02.2020

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