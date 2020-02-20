Нацгвардія намагається силою розблокувати Нові Санжари для евакуйованих.

У Нових Санжарах правоохоронці за допомогою військової техніки розчищають проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб у місцевий санаторій провезти евакуйованих з Китаю.

Про це повідомляє аґенція УНІАН.

Мешканці Нових Санжар чинять опір. Всі дії відбуваються з конфліктами.

Нагадаємо, літак з Китаю, в якому перебувають громадяни України та іноземці, сьогодні вранці прибув до Харкова. Евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців планують вивезти на територію медичного центру "Нові Санжари". Протягом 14 днів люди будуть перебувати у санаторії на обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю і безпеки.

У селищі Нові Санжари з вечора протестують проти прибуття евакуйованих – там заблокували дорогу міжрегіонального значення. Зранку між протестувальниками і правоохоронцями виникла короткострокова сутичка. Поліцейські виявили понад 10 найагресивніше налаштованих людей і роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій.

Як писала аналітик Інституту масової інформації Ірина Земляна (у Нових Санжарах мешкає її мати), станом на 12:00 дороги з Полтави до селища були перекриті.

“Дороги з Полтави до Нових Санжар перекриті людьми. Дороги з Дніпрпетровщини (Новосанжарський район межує з Дніпропетровською областю) перекриті. Національна гвардія прорвала оборону в одному місці, але люди заблокували міст через річку (я трохи переживаю за той міст, бо він в аварійному стані, щоб він не завалився). Автобусне сполучення скасоване”, – писала вона у Facebook.

Зі слів Земляної, її матір працює директоркою школи в сусідньому селі. О 6 ранку вона змогла виїхати з Нових Санжар, але як буде повертатися – невідомо, бо все перекрито. “У людей паніка, вони одне одного накручують та плачуть, ширяться чутки і фейки. Президент написав, що санаторій ізольовано, але це неправда, бо він межує з житловими будинками. І це хоч якась офіційна інформація, яку люди змогли отримати через 14 годин після того, як з'явилася інформація про обсервацію в Санжарах”, – зазначила вона.

Крім того, є інформація, що директор санаторію "Нові Санжари" написав заяву на звільнення.

Між тим, у Нові Санжари прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков повідомив присутнім, що люди з Китаю, яких доставлять в місцевий санаторій, вже відбули 10 днів інкубаційного періоду; симптомів хвороби немає.

З його слів, в Україну своїм ходом з Китаю повернулися вже 7 тисяч осіб – і ніхто з них не заразився коронавірусом COVID-19.

Голова МВС сказав журналістам, що були затримані кілька протестувальників, які перешкоджали поліцейським. "Зараз встановлюють їхні особи. Їм випишуть адміністративні протоколи. Я припускаю, що вони будуть вдома", – додав він.