Літак із Китаю сів у Києві; евакуйованих вивезуть у Нові Санжари.

Літак спецрейсу PQ7302 компанії SkyUp Airlines із евакуйованими із Китаю українцями здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" під Києвом об 9:37.

Про це свідчать дані інтернет-сайту flightradar24.com.

Очкували, що літак посадять у Харкові – втім, борт так і не долетів до міста, зробивши в небі приблизно десяток кіл.

Місцеві медії пишуть, що на летовищі нині туман; прибуття рейсів затримується.

Міністерство внутрішніх справ офіційно повідомило: літак сів у "Борисполі" лише для дозаправки, згодом він вирушить таки у Харків. МВС також розкрило місце для майбутньої обсервації пацієнтів – медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області, під котрим власне протестують місцеві мешканці.

"Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Там він дозаправиться пальним і вилетить у міжнародний аеропорт міста Харків. Згідно з доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ", – ідеться у повідомленні МВС.

У міністерстві запевняють, що "неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими".

"Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманнням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньоі організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища. Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області", – зазначили в МВС.

Як повідомляв Z, у Нових Санжарах на Полтавщині – вслід за Микулинцями на Тернопіллі і Винниками на Львівщині – протестують проти прийняття евакуйованих із Вуханя.

У соцмережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди. Наразі протестувальники перекрили дорогу. На в'їзд до міста почали звозити військових на автобусах та бронеавтомобілі. Станом на ранок 20 лютого між протестувальниками та правоохоронцями вже виникли невеликі сутички.

МВС же зазначає, що не допустить блокування кортежу.

"Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу", – ідеться в повдіомленні на сайті міністерства.

МВС закликало не піддаватися на провокації, не порушувати закону, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій "та із розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації".

Наразі на летовищі у Харкові готуються до прийняття літака. На в'їзді до злітної смуги – три "швидких", екіпаж в захисних костюмах, написала журналістка Тетяна Досяк.