На Полтавщині протестують проти прийняття евакуйованих із Вуханя.

У Нових Санжарах на Полтавщині люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб прийняти у місцевому санаторії евакуйованих з китайського Вуханя українців.

Наразі на в'їзд до міста почали звозити військових на автобусах та бронеавтомобілі, повідомляє "Канал 24".

У соцмережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди. Зокрема, власників автомобілів закликали збиратися біля новосанжарського військового санаторію Національної гвардії.

Місцеві власними автівками і вантажівками таки перекрили дорогу у такий спосіб, щоб нею не можна було проїхати. Правоохоронці пригнали панцеромобілі.

Станом на ранок 20 лютого між протестувальниками та правоохоронцями вже виникли невеликі сутички.

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого. В Україну він мав прибути о 8 ранку – рейс дещо спізнюється. Після цього усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневу обсервацію.

Урядові служби запевняють, що з Вуханя забирали лише здорових українців – на борт не пускали людей, у яких температура тіла є вищою, ніж 37,2 градуса.

Напередодні проти розміщення евакуйованих протестували на Тернопіллі і на Львівщині.