У стрілянині в німецькому місті Ганау загинуло 11 осіб.

Теракт скоїв німецький правий радикал.

Щонайменше одинадцять людей загинуло – таким став сумний підсумок стрілянини в німецькому місті Ганау, розташованому у федеральній землі Гессен приблизно за 20 кілометрів від Франкфурта-на-Майні. Про це повідомила телерадіокомпанія ARD з покликом на інформацію місцевої поліції.

Дані про загиблих поліція оприлюднила в ніч на четвер, 20 лютого. Окрім того, як мінімум п'ятеро осіб отримали важкі поранення, відзначено в заяві правоохоронців.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого, близько 22.00, невідомий нападник відкрив вогонь в одному з кальян-барів в центральній частині Ганау. Від пострілів загинули три особи. Нападник утік з місця злочину, сівши в неподалік припарковане авто. А через деякий час з'явилася інформація про схожий випадок в кальян-барі, який розташований в іншому районі міста – Кессельштадті. У приміщення увійшов чоловік і відкрив безладну стрілянину, убивши на місці п'ятьох людей. Жертви – в основному молоді люди, в тому числі жінка. Ще одна людина померла через кілька годин від отриманих ран.

Поліція влаштувала в місті масштабну операцію з пошуку та затримання злочинця. Кількома годинами пізніше правоохоронці повідомили, що ймовірний учасник нападів знайдений мертвим у своєму помешканні і що поруч з ним виявлено тіло ще однієї людини. Таким чином, внаслідок нападів загинуло одинадцятеро осіб.

Правоохоронні органи припускають, що злочинець діяв самостійно. Про ймовірні причини й мотиви злочину поліція поки що жодної інформації не надає.

Тобіас Р.

Популярне німецьке видання Bild повідомило, що встановлено особу злочинця. Це 43-річний Тобіас Р. (Tobias R.). Чоловік залишив відео і передсмертну записку, з яких випливає, що він дотримувався ультраправих поглядів. Зокрема, у записці Тобіас Р., серед іншого, говорить про «потребу знищення людей, видворення яких з Німеччини наразі є недосяжним». Більшість загиблих у стрілянині мали курдське походження.