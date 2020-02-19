Евакуація з Китаю: На літак прибуло 48 українців і 29 іноземців.

На евакуацію у Вухані з'явилися всі 48 заявлених громадян України та 29 іноземців.

Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць під час брифінгу в Києві в середу, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"На посадку явилися всі 48 громадян України та 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадору, по два – Казахстану та Коста-Рики й по одному громадянину інших держав", – сказав він.

Зі слів Зайця, громадяни Казахстану залишать борт під час посадки в Алмати через кілька годин після вильоту з Вуханя.

Крім того, в Алмати зміниться екіпаж рейсу.

Натомість заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль зазначив, що пасажири вже пройшли два етапи санітарного контролю та паспортний контроль і наразі проходять третій етап санконтролю.

Він додав, що всі пасажири здорові.

Приліт літака з Вуханя в Україну очікується орієнтовно в четвер о 8-ій ранку. При цім аеропорт посадки літака, як і чотири потенційні місця обсервації евакуйованих з Вуханя українців та іноземців, поки що не називаються.