Курт Волкер схвалює неконфліктну стратеґію Зеленського.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер схвально офіцінив стратеґію Володимира Зеленського щодо Донбасу – переконувати світову спільноту в прагненні миру й відмовлятися від провокування Росії.

Про це Волкер сказав у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Ви маєте зважати на хід міжнародних переговорів. А з огляду на них та стратегія, яку обрав Зеленський, є, на мій погляд, дуже розумною. Її сенс – показати світові, що Україна прагне вирішити конфлікт. Що ви хочете миру, що готові вести переговори, бачите простір для компромісу. Що ви готові зустрічатися, хочете обміну ув’язненими, що ви дієте дуже проактивно", – сказав американський дипломат.

Курт Волкер зазначив, що така політика "створює запобіжник звинуваченням на адресу України". "Ви ж чудово знаєте, що є тенденція, особливо у деяких західноєвропейських столицях, звинувачувати Україну, а не Росію. Звинувачувати Київ – це ж простіше, ніж боротися із Москвою. А дії Зеленського не дозволяють цьому відбутися", – вважає Волкер.

Колишній представник Держдепу США нагадав про досвід протистояння Грузії у протистоянні Росії. "Путін украй роздратовано реагував на жорстку риторику, яку Саакашвілі обрав щодо нього, – зауважив Курт Волкер, – навіть не просто роздратовано, а агресивно... Хоча російська агресія мала свою причину, вона була додатково загострена риторикою грузинської влади. Все це зробило неможливими будь-які російсько-грузинські відносини у той період".

Водночас, Волкер погодився із тим, що Росія полюбляє використовувати слабкості противника. А відтак, коли Москва бачить, що хтось "аж надто" чогось прагне, то сприймає це саме як слабкість і починає діяти відповідно. "Зараз Україні важливо встановити чітке позиціювання в конфлікті з РФ. Ви маєте запобігати новій агресії, зберігати тиск на Росію, і у той самий час розвивати Україну як сучасну демократичну державу", – закликав Волкер.

Курт Волкер сказав, що стратеґія Сполучених Штатів щодо українсько-російського конфлікту – змусити Росію добровільно піти з українських територій. "У нас лишається один варіант: створювати умови для того, щоби Путін сам вирішив, що йому варто піти з України. Це означає – надавати Україні допомогу, посилювати вашу здатність опиратися російській агресії, допомагати Україні ставати сильнішою і демонструвати Росії, що окупація українських територій їй лише шкодить", – пояснив дипломат.

Волкер вважає, що керівництво України добре розуміє загрози, котрі походять від РФ.

"Я не хочу коментувати конкретні епізоди. Але я можу чітко запевнити: я не бачу, щоби серед людей на верхівці влади, – це сам Володимир Зеленський, це Андрій Єрмак, Вадим Пристайко чи Андрій Загороднюк, – я не бачу, щоби у них були будь-які ілюзії щодо того, що робить Росія. Кожен із них чудово розуміє, що саме Росія атакує Україну. Інша річ – як саме цьому протидіяти. Як відповідати, як мінімізувати наслідки агресії і змінити динаміку; яку тактику обрати, які слова обрати", – зазначив Курт Волкер.