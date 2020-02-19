Франківщина отримала нового очільника Держгеокадастру.

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області очолив Любомир Чорнописький, який переміг під час конкурсу на цю посаду та призначений відповідно до наказу голови Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Нового керівника колективу сьогодні представила перша заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка.

Посадовиця зазначила, що Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру доручено надзвичайно важливі питання напередодні актуальних законодавчих рішень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та відкриття земельного ринку. Відтак ці зміни ставлять нові пріоритети, над якими потрібно працювати. Крім того, важливими й актуальними питаннями в роботі нового очільника мають стати увага до виділення земельних ділянок воїнам АТО/ООС, надання якісних послуг Головним управлінням держгеокадастру в Івано-Франківській області та робота земельної інспекції.

«Вважаю, що керівниками в управліннях Держгеокадастру повинні ставати особистості, які мають профільну освіту, пройшли ті професійні сходинки роботи із земельними питаннями та мають необхідний досвід й знання цієї служби зсередини. Переконана, що це саме такий управлінець», – зауважила Марія Савка.

Любомир Чорнописький родом з Королівки Коломийський району Івано-Франківщини. Працював начальником відділу землеустрою, охорони та ринку земель в управлінні Держгеокадастру у Коломийському районі. Відтак – у Міськрайонному управлінні у Коломийському районі та м. Коломия ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу у Коломийському районі.