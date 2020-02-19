Франківщина отримала нового очільника Держгеокадастру.

 

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області очолив Любомир Чорнописький, який переміг під час конкурсу на цю посаду та призначений відповідно до наказу голови Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Нового керівника колективу сьогодні представила перша заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка.

 

 

Посадовиця зазначила, що Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру доручено надзвичайно важливі питання напередодні актуальних законодавчих рішень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення та відкриття земельного ринку. Відтак ці зміни ставлять нові пріоритети, над якими потрібно працювати. Крім того, важливими й актуальними питаннями в роботі нового очільника мають стати увага до виділення земельних ділянок воїнам АТО/ООС, надання якісних послуг Головним управлінням держгеокадастру в Івано-Франківській області та робота земельної інспекції.

 

«Вважаю, що керівниками в управліннях Держгеокадастру повинні ставати особистості, які мають профільну освіту, пройшли ті професійні сходинки роботи із земельними питаннями та мають необхідний досвід й знання цієї служби зсередини. Переконана, що це саме такий управлінець», – зауважила Марія Савка.

 

 

Любомир Чорнописький родом з Королівки Коломийський району Івано-Франківщини. Працював начальником відділу землеустрою, охорони та ринку земель в управлінні Держгеокадастру у Коломийському районі. Відтак – у Міськрайонному управлінні у Коломийському районі та м. Коломия ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу у Коломийському районі.

 

19.02.2020

До теми

Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20 | | Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20 | | Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20 | | Наука
Маємо бути менш наївними
Олена Стяжкіна
Немає сенсу в дорогах, коли приїде російський танк. Але є сенс зберегти життя людям. Тим, хто хоче в кіно і в кафе, треба показати, де бомбосховища — а серйозну розмову вести з тими, хто готовий чинити опір
15.02.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20 | | Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.