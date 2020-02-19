Секретар РНБО запевняє, що не поступиться суверенітетом задля припинення війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевняє, що місцеві вибори на Донбасі мають відбуватися за українськими законами і офіційний Київ не обміняє суверенітету на завершення війни.

Про це Данілов сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Припинення війни не може бути з того, що ми будемо поступатися своїми територіями або будь-яким своїм суверенітетом", – сказав секретар Радбезу.

Він додав, що для завершення війни українські прикордонники мають стати на український кордон, щоб відбулись вибори за українськими законами на українській території.

Данілов зізнався, що в Луганську у нього живе 88-річна мати, вони щоденно телефонують одне одному. "Вона хоче, щоб ми зустрічалися, щоб ми жили разом. Це дуже складне питання", – зазначив він.

Секретар РНБО сказав, що Президент вживає "всіх необхідних заходів" для завершення війни. "Це для нас дуже складне питання. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", – підсумував Данілов.