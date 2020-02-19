Секретар РНБО запевняє, що не поступиться суверенітетом задля припинення війни.

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевняє, що місцеві вибори на Донбасі мають відбуватися за українськими законами і офіційний Київ не обміняє суверенітету на завершення війни.

 

Про це Данілов сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Припинення війни не може бути з того, що ми будемо поступатися своїми територіями або будь-яким своїм суверенітетом", – сказав секретар Радбезу.

 

Він додав, що для завершення війни українські прикордонники мають стати на український кордон, щоб відбулись вибори за українськими законами на українській території.

 

Данілов зізнався, що в Луганську у нього живе 88-річна мати, вони щоденно телефонують одне одному. "Вона хоче, щоб ми зустрічалися, щоб ми жили разом. Це дуже складне питання", – зазначив він.

 

Секретар РНБО сказав, що Президент вживає "всіх необхідних заходів" для завершення війни. "Це для нас дуже складне питання. І нам треба в цьому питанні ставити крапку", – підсумував Данілов.

 

19.02.2020

До теми

Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси
Пекельна краса Ґарбачевського
Анастасія Канарська
Відеопроекція, арт-інсталяція, акцент на візуальних та аудіо ефектах, польський театральний режисер Кшиштоф Ґарбачевський залишається вірним естетиці, яка вже уособлюється із його іменем. Нову роботу режисера, «Божественну комедію» в Театрі Повшехному у Варшаві, вже встигли охрестити виснажливим, чи то пак, пекельним дійством.
17.02.20 | | Штука
Так, свобода волі існує
Бернардо Каструп
Хоч наука ніби ствердила, що у нас нема вільної волі, філософія Шопенгауера може примирити нашу внутрішню інтуїцію свободи волі з сучасним науковим світорозумінням
16.02.20 | | Наука
Морські течії пришвидшуються
Вітер, сила якого зростає, посилює й глобальну циркуляцію океану.
16.02.20 | | Наука
Маємо бути менш наївними
Олена Стяжкіна
Немає сенсу в дорогах, коли приїде російський танк. Але є сенс зберегти життя людям. Тим, хто хоче в кіно і в кафе, треба показати, де бомбосховища — а серйозну розмову вести з тими, хто готовий чинити опір
15.02.20 | | Україна
Штучний інтелект бачить інопланетні споруди там, де їх нема
Штучний інтелект демонструє таку ж візуальну упередженість, що й людина.
14.02.20 | | Наука
Пост-Оскар
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Минув тиждень після останньої, 92-ї церемонії вручення призів Академії кінематографічних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки «Оскар». І саме після неї в ідеальному світі все кардинально помінялося б, і не тільки в голлівудській студійній системі, а й повсюдно. Як би це могло бути?
14.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.