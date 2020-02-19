У США заарештували російського шпигуна.

Ним виявився завербований Кремлем громадянин Мексики.

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес

Міністерство юстиції США у вівторок, 18 лютого, заявило про арешт громадянина Мексики, завербованого російськими спецслужбами. Громадянин Мексики і резидент Сінґапуру Ектор Алехандро Кабрера Фуентес (Hector Alejandro Cabrera Fuentes), згідно зі заявою Мін’юсту, діяв на території США «від імені іноземного уряду (Росії)» без повідомлення генерального прокурора. Про це подало американське видання Politico.

Фуентес був завербований російським чиновником під час перебування в Москві 2019 року. Йому було доручено, зокрема, знайти автомобіль, який належить «джерелу в уряді США», і записати його реєстраційний номер. Фотографія цього автомобіля була виявлена ​​в телефоні у дружини мексиканця в папці з видаленими файлами в той момент, коли подружжя прибуло на летовище Маямі, щоб вилетіти до Мексики. Фуентес вже зізнався, що сфотографував автомобіль за вказівкою російського куратора.

Окрім того, в телефоні самого Фуентеса були виявлені повідомлення, які свідчать про те, що російська посадова особа ініціювала проведення зустрічей і давала йому необхідні вказівки. Наприклад, йому було доручено орендувати нерухомість в районі Маямі на чуже ім'я. Прізвища російського чиновника чи «джерела в уряді США» в заяві Мін’юсту не уточнюють.

Мексиканська газета El Universal називає Фуентеса вченим-мікробіологом зі штату Оахака, котрий зробив великий внесок у боротьбу з інфарктами серця та мозку. Згідно з даними з відкритих джерел, людина з таким ім'ям навчалася в Німеччині, а також в Росії – в Казанському федеральному університеті.

Російська влада поки що не прокоментувала ситуації.