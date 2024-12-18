Російського хокеїста в Польщі засудили за шпигунство.

Він писати пости в соцмережах на замовлення Кремля і знимкував стратегічні об’єкти.

 

 

Кримінальний суд Любліна в Польщі визнав 21-річного російського хокеїста Максима Сергєєва винним у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомив польський інформаційний портал Onet. Росіянина засуджено до ув'язнення терміном два роки й 11 місяців.

 

Польське слідство вважає, що Сергєєв був завербований через Telegram агентом ФСБ, з яким і підтримував контакти. За завданням Кремля він мав публікувати у соцмережах «політичний контент». Наприклад, розміщував пости про те, що війна в Україні «не стосується поляків». Окрім того, хокеїст отримав завдання виявляти та фотографувати стратегічні об'єкти, які стосуються польської армії чи НАТО. Зокрема Сергєєв слідкував за залізничною станцією та заводом з виробництва озброєнь. За виконання цих завдань він отримував невелику оплату в криптовалюті.

 

За даними польських ЗМІ росіянин навіть долучився до осередку зі щонайменше з 16 осіб, членам якого обіцяли 10 тисяч євро за підрив потяга зі зброєю та гуманітарною допомогою для України.

 

Максим Сергєєв приїхав до Польщі у жовтні 2021 року у віці 18 років для гри в складу хокейної команди Zagłębia з міста Сосновець у Сілезькому воєводстві. До переїзду хокеїст мешкав у російській Балашисі та виступав за молодіжну та юніорську команди «Спартак», «Хімік» тощо. Його батько працює в конструкторському бюро «Туполев».

 

Наприкінці травня 2025 року Максима Сергєєва депортують до Росії, а доти він відбуватиме покарання у в'язниці у Любліні.

18.12.2024

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