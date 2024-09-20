Ексначальника Генштабу Молдови звинувачено у шпигунстві на користь Росії.

Він зокрема здавав Кремлю інформацію про контакти військовиків Молдови та України.

Колишньому начальнику Генштабу Національної армії Республіки Молдова Ігорю Ґорґану (Igor Gorgan) висунуто звинувачення у державній зраді та шпигунстві на користь Росії. Про це повідомив молдовський інформаційний портал NOI.md з покликом на заяву речника Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та з особливих справ Еміля Ґайтура (Emil Gaitur).

«Особі, яка фігурує у раніше оголошеній прокурорами ПБОПОД справі, надано статус обвинуваченого. Розслідування кримінальної справи триває... і людина користується презумпцією невинуватості до остаточного рішення суду згідно зі законом», — сказав Ґайтур в етері молдовського телеканалу tv8.

Ігор Ґорґан очолював Генштаб Молдови у 2013-2016 роках і був відправлений до демісії після конфлікту з тодішнім міністром оборони Анатолем Шалару (Anatol Șalaru), який звинуватив його в розтраті, шахрайстві та політичній заанґажованості. Ґорґан повернувся на посаду 2019 року, після перемоги прокремлівського Ігоря Додона на президентських виборах. Однак він знову втратив своє місце 2021 року, після того, як Мая Санду стала президенткою.

Інформація про його зв'язки з російською розвідкою з'явилася у ЗМІ влітку 2024 року. Стверджувалося, що пан Ґорґан закликав росіян вторгнутися в Республіку Молдова і що він регулярно надавав їм інформацію про ситуацію щодо оснащення молдовської армії, а також про відносини Молдови з Україною. Зокрема, він інформував російську сторону про візити до Молдови представників Міністерства оборони України, які вели перемовини про придбання озброєння.

Президентка Молдови Майя Санду позбавила колишнього начальника Генштабу нагород. Той, своєю чергою, оскаржив указ глави держави у суді.