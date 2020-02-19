За ініціативою Києва було скликано засідання РБ ООН.

Розглядали нещодавню воєнну провокацію Росії на сході України.

Розмарі ДіКарло

У вівторок, 18 лютого було скликано екстрене засідання Ради безпеки ООН в зв'язку зі загибеллю і пораненням українських військовослужбовців на Донбасі. Про це подало радіо Voice of America. «Повідомлення про порушення перемир'я, загибель та поранення українських солдатів на Донбасі викликають глибоку стурбованість у керівництва Організації Об'єднаних Націй», – заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і питань миротворчості Розмарі ДіКарло (Rosemary DiCarlo), виступаючи з доповіддю на екстреному засіданні РБ ООН.

Засідання було скликано за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Це сталося після того, як на сході України внаслідок обстрілу російських сил у зоні розмежування загинув один і були поранені четверо українських військовослужбовців. Зеленський заявив, що цей обстріл став провокацією, автори якої намагалися перешкодити встановленню миру в Донбасі.

У заяві делегації України в РБ ООН підкреслено, що напад, скоєний у вівторок, в п'яту річницю початку боїв в районі Дебальцевого, є «особливо цинічним». «Українські збройні сили дали адекватну відповідь на цей напад, розпочатий російськими окупаційними силами з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння, здійснюючи невід'ємне право України на самооборону... Ясно, що Кремль продовжує дотримуватися стратегії ескалації на Донбасі, грубо порушуючи зобов'язання, взяті на себе Росією в рамках Мінських угод», – підкреслили представники України. У заяві також наголошено, що керівництво України «підтвердило свою рішучість завершити цю війну», однак при цьому Київ відповідатиме на «будь-які акти збройної агресії проти України».

Розмарі ДіКарло, своєю чергою, зазначила: «Нинішні тривожні повідомлення про серйозне порушення перемир'я на лінії зіткнення, в тому числі з використанням важких вогневих засобів, викликають глибоку стурбованість і служать нагадуванням про те, що під час відсутності послідовної політичної волі існує дуже реальний ризик відкату і продовження насильства».