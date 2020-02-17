Евакуйовані з Уханю українці перебуватимуть на обсервації два тижні.

Україна готується до прийому рейсу з Уханю, яким планують евакуювати 49 громадян України і 25 іноземців.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на прес-конференції в Києві у понеділок, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Усіх українців, які висловили бажання, буде евакуйовано. Наразі йдеться про 49 громадян України і 25 громадян із різних країн", – повідомив він.

Пасажирський літак вилетить у вівторок, 18 лютого, його повернення очікують у четвер або п'ятницю. Всі евакуйовані перед прильотом підпишуть згоду на тимчасову ізоляцію.

Заступник міністра наголосив, що люди з симптомами ГРВІ не будуть допущені на борт літака, а за 30 хвилин до його посадки буде передано інформацію про стан здоров'я всіх, хто перебуватиме на борту. "В аеропорту буде забезпечено необхідну кількість бригад меддопомоги, укомплектованих засобами індивідуального захисту", – додав Ляшко.

"Рейс супроводжуватиме команда медиків із МОЗ, яка займається медициною катастроф. Ці самі медики в подальшому двічі на день або частіше здійснюватимуть обстеження евакуйованих. У літаку зони розміщено так, щоб уникнути інфікування пасажирів, якщо під час перельоту у когось з'являться симптоми. Крім того, у літаку є зона обсервації з окремою туалетною кімнатою", – сказав він.

З його слів, евакуйовані з Уханю українці та іноземні громадяни 14 днів перебуватимуть на обсервації в Україні, термін перебування може збільшитися.

"Якщо у когось із них проявлятимуться симптоми хвороби – його госпіталізують до лікарні, в бокс. Якщо у цієї людини підтвердять коронавірус, тоді термін перебування всіх інших в обсерваторі продовжиться на 14 днів", – повідомив заступник міністра.

Заступник міністра зазначив, що визначено два обсерватори, до одного з яких заселять евакуйованих, а інший буде резервним. Інформації про місцезнаходження обсерваторів не поширюють, щоб уникнути паніки серед місцевого населення.

"Згідно з чинним законодавством, у будь-якому санаторії, шкільному або дитячому навчальному закладі та інших місцях можна влаштувати обсерватори, де будуть ізольовані люди. Ми не маємо використовувати медзаклади, в яких надається медична допомога... Буде один заклад, куди розміщуватимуть усіх евакуйованих громадян, членів екіпажу та супровід. Поки що не можу сказати, де вони перебуватимуть. Місце визначено, але я поки що не можу цього сказати... Ми хочемо уникнути поширення будь-яких панічних настроїв у суспільстві", – сказав він.

Заступник міністра також додав, що Україна поки що не планує евакуйовувати 23 громадян із круїзного лайнера Diamond Princess, котрий перебуває на карантині біля берегів Японії.

"Нині ми зациклені на евакуації з карантинної зони. Ми не знімаємо питання евакуації інших громадян України", – підсумував він.