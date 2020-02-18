Янукович: Для примирення Україна мусить відмовитись від Майдану.

Віктор Янукович вважає, що українці мусять змінити свої погляди про Революцію гідності задля національного примирення, а держава має скористатися політиками, котрі в 2014 році протистояли Майданові.

Про це йдеться у заяві Януковича, поширеній його адвокатом Віталієм Сердюком.

«Масові вбивства в центрі Києва стали кульмінацією боротьби за «світле» майбутнє України. Для когось ці протести були «революцією», а для більшості народу обернулися страшною трагедією, котра відкриває чорну сторінку історії України», – вважає Янукович.

У своїх роздумах лідер Партії регіонів збиткується з першопричин Майдану й висловлює переконання, що за «державним переворотом» стояли політичні сили, зацікавлені в грабунку держави.

«Майдан продовжує розділяти нашу країну... Радикали привласнили собі монополію на правду і нав’язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинів, показові судові процеси над незгодними стали нормою життя», – вважає Янукович.

«До того часу, поки в Україні і на Заході не визнають правди про події 2014 року, ця трагедія завжди буде перепоною на шляху до повного примирення. Лише правда і справедлива оцінка подій минулих років може стабілізувати політичне та економічне становище в Україні і привести до національної єдності», – вважає політичний бранець Ростова-на-Дону.

Віктор Янукович трактує перемогу Володимира Зеленського як шанс на реабілітацію і пропонує скористатися зі зневажених у 2014 році політиків.

«Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці. Боротьба за правду і справедливість будуть об’єднувати все більше сильних людей, котрі по-справжньому люблять Україну», – заявив горепрезидент.

Янукович пообіцяв «робити все», щоб країна «не втратила цю надію».