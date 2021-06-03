Суд дав дозвіл на заочне засудження Януковича.

Cуд надав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої законом «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Восени 2010 Конституційний суд відновив дію Основного Закону в редакції 1996 року, визнавши порушення процедури внесення парламентом змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Таким чином повноваження на той час президента Януковича були суттєво розширені.

У цій справі Януковичу обрали запобіжний захід – тримання під вартою