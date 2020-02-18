Німеччина погрожує Росії санкціями за бомбардування в Сирії.

У Бундестазі назвали «ганьбою» позицію Заходу, який ігнорує злочини Кремля.

Норберт Рьоттґен

Голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Рьоттґен (Norbert Röttgen) закликав запровадити штрафні заходи проти Москви, якщо та не припинить авіанальотів в сирійській провінції Ідліб. «Необхідно чинити максимальний політичний та економічний тиск на Росію, аби припинити бомбардування. Якщо злочини триватимуть, то проти Росії треба запровадити санкції», – заявив він в інтерв'ю німецькому популярному виданню Bild, яке вийшло у вівторок, 17 лютого.

Політик, котрий входить до правлячої коаліції партії Християнсько-демократичний союз, вважає, що «заплющування Заходом очей на російські злочини є ганьбою» й водночас «занедбанням власних безпекових інтересів». «Прицільне бомбардування мирних мешканців російською авіацією є огидним військовим злочином. Багато людей загинуло, мільйон мешканців змушені рятуватися втечею», – зазначив Рьоттґен.

Тим часом війська Башара Асада за підтримки російської авіації ведуть масштабну наступальну операцію в Ідлібі. Це останній реґіон країни, який ще перебуває під контролем повстанців. З початку наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекло майже 900 тисяч осіб.