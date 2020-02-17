РФ вимагає у Зеленського "формули Штайнмаєра" та "особливого статусу" для наступної зустрічі.

 

Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров не поділяє оптимізму офіційних осіб України щодо скликання нового саміту "нормандського формату" в квітні й вважає, що зустріч випаде скликати лише після того, як буде втілено рішення попередніх, паризьких, переговорів. А Україна, вважає Лавров, їх не виконує; зокрема, не йде на прямі переговори "з Донецьком і Луганськом".

 

 

Таку заяву голова МЗС РФ зробив на пресконференції у понеділок, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Підстави можуть з'явитися тільки в одному випадку: якщо рішення попереднього саміту, який відбувся в Парижі в грудні, буде виконано... Поки що ми прогресу на жодному з напрямів не спостерігаємо", – сказав Лавров.

 

Голова МЗС Росії звинуватив Україну в тому, що вона гальмує розведення сил і засобів на лінії зіткнення. "Було погоджено розведення тільки в трьох конкретних населених пунктах. Ці три конкретні пункти досі узгоджуються, ми бачимо відсутність великого бажання української сторони на цю тему домовлятися", – подав свою версію Лавров.

 

Російський міністр зазначив, що наразі не видно прогресу і щодо взаємодії з розмінування. "Тут усе впирається в алогічне небажання української влади, як за Порошенка, так і за Зеленського зараз, виконувати вимоги "мінських домовленостей" про налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", – сказав Сєрґєй Лавров.

 

Він не бачить прогресу і стосовно імплементації "формули Штайнмаєра" та закріплення статусу Донбасу в українському законодавстві.

 

"Тому коли ми чуємо заяви колег щодо "нормандському формату" у квітні як дату скликання саміту... Це тільки побажання, ідеї, які висловлюються, але не більше", – уперся Лавров.

 

17.02.2020

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