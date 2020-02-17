Керівник бельгійської контррозвідки підозрюється у шпигунстві на користь Росії.

У разі підтвердження його вини, це стане найбільшим шпигунським скандалом в ЄУ в 21 столітті.

Як нещодавно стало відомо, кілька тижнів тому бельгійська Генеральна служба інформації і безпеки (Service Général du Renseignement et de la Sécurité – SGRS) відсторонила керівника свого контррозвідувального підрозділу від виконання ним службових обов’язків. Про це повідомив інформаційний портал Wpolityce. Офіс керівника контррозвідки опечатано, а сам він перебуває під домашнім арештом.

Деякі бельгійські медії інформують також, що SGRS проводить окреме розслідування щодо іншого офіцера, якого підозрюють у співпраці з Росією. Але це, може бути одна й та сама особа.

Керівник контррозвідки підозрюється в інтимних стосунках з громадянкою Сербії, яка офіційно працює на сербську розвідку, а неофіційно співпрацює з російським ГРУ. Існує підозра, що бельгієць надав їй таємні документи своєї служби.

Якщо ця інформація буде підтверджена, то це стане найбільшим шпигунським скандалом в Європейській Унії за багата років. Бельгійська контррозвідка займає особливе місце в ЄУ, адже тамтешні спецслужби відповідають за безпеку та контррозвідувальний захист штабів Євроунії та НАТО. Центральні офіси обидвох цих установ розташовані в Брюсселі.