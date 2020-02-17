Війська Башара Асада захопили Анадан за підтримки російської авіації.

Трамп закликав Путіна відмовитися від підтримки Асада.

 

 

У Сирії підконтрольні режиму Башара Асада війська встановили контроль над більшою частиною провінції Алеппо. За повідомленням інформаційної аґенції Reuters, в неділю Росія завдавала масованих авіаударів по сирійських містах, зокрема по Анадану. Після авіаударів в місто вступила сирійська урядова армія, підтримувана проіранськими парамілітарними формуваннями.

 

Окрім того, війська Асада за підтримки російської авіації ведуть масштабну операцію в Ідлібі. Це останній реґіон країни, який ще перебуває під контролем повстанців. На початку лютого Анкара ультимативно зажадала від Дамаска відвести урядові війська від турецьких спостережних постів в Ідлібі.

 

Тим часом президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити підтримувати воєнні злочини, які чинить Башар Асад і сирійська влада. Згідно з офіційним повідомленням Білого дому, цей заклик пролунав в телефонній розмові Трампа з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоґаном в ніч на понеділок, 17 лютого. Американський лідер висловив свою стурбованість розмахом насильства в сирійській провінції Ідліб.

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