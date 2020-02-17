ФСБ затримала кримця за участь у татарському добробаті.

 

Російська ФСБ повідомляє про затримання в окупованому Криму мешканця Чорноморського району півострова за підозрою в "участі в незаконному збройному формуванні" – батальйоні імені Челебіджихана.

 

 

Як повідомляє російська аґенція tass.ru, покликаючись на пресслужбу ФСБ, затриманого заарештовано. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 КК РФ – "участь у діяльності незаконного збройного формування, чинного на території іноземної держави в цілях, що суперечать інтересам Російської Федерації".

 

Силовики стверджують, що чоловік у 2016 році виїхав на територію "материкової" України і тут нібито вступив у лави очолюваного Ленуром Іслямовим "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана". Після повернення на півострів він, за заявою ФСБ, "продовжив свою злочинну діяльність з участі в батальйоні".

 

Судові органи окупаційної адміністрації взяли чоловіка під варту.

 

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