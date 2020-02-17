Зафіксовано активність російських шпигунів на атлантичному узбережжі Ірландії.

Імовірно вони вивчають кабелі зв'язку між Європою та Америкою з метою диверсій.

 

 

Правоохоронні органи Ірландії фіксують зростання активності російських спецслужб у країні, особливо поблизу Атлантичного узбережжя. Про це в неділю, 16 лютого, повідомила британська газета Sunday Times. Видання припускає, що перед російськими аґентами була поставлена ​​мета визначити точне місце розташування оптико-волоконних кабелів, які пролягають дном Атлантичного океану і з'єднують Європу з Америкою.

 

Саме Ірландія є точкою, де сходяться кабелі зв'язку, які забезпечують інтернет-трафік між континентами. SundayTimes пише, що російські аґенти ймовірно намагаються виявити наявність слабких місць у кабельній системі для можливих майбутніх диверсій. Раніше російські підводні човни і військові судна, які маневрували в Атлантичному океані, вже підозрювалися в здійсненні такої діяльності.

 

Видання також припускає, що російські спецслужби, користуючись слабкістю ірландської контррозвідки, можуть використовувати Ірландію як свою резидентурну базу. Розвідувальну діяльність в країні, за даними Sunday Times, може вести Головне розвідувальне управління, співробітники якого підозрюються в отруєнні колишнього агента-втікача Сергія Скрипаля та його доньки.

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