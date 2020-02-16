США пророкують тривалу затримку з добудовою «Північного потоку-2».

За твердженням американського міністра енергетики, в росіян відсутня необхідна технологія для завершення проекту.

Ден Бруєтт

Міністр енергетики США Ден Бруєтт (Dan Brouillette) заявив, що Росія не зможе самостійно завершити будівництво газгону «Північний потік – 2» після того, як воно перервалося через американські санкції. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg. Бруєтт спростував інформацію, що американські санкції викличуть лише коротку затримку будівництва.

«Вони не зможуть. Це буде дуже довга затримка, оскільки Росія не володіє технологією. Якщо вони розвинуть це (необхідні технології – ред.), ми побачимо, що вони здатні зробити. Але я не думаю, що це так просто, як сказати, ну, ми майже завершили, ми просто збираємося закінчити це», – зазначив Бруєтт у розмові з журналістами на марґінесі Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

Водночас Ден Бруєтт заявив, що «американців дуже занепокоює те, що в Європі, настільки сильно покладаються на росіян» в питанні енергопостачання.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року США запровадили штрафні заходи щодо фірм, які беруть участь в будівництві «Північного потоку – 2» і «Турецького потоку». Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території Сполучених Штатів. Після вступу санкцій в силу швейцарська компанія Allseas, яка надавала судна для глибинної прокладки труб, призупинила участь в проекті. На той момент до завершення побудову газогону залишалося тільки кілька тижнів. Він був готовим на 94%.