"Укроборонпром" виграв у росіян суд на 55 млн грн.

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти ДАХК "Артем".

Про це повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", – йдеться в повідомленні.

Найєм зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".

Раніше, у 2012–2013 роках, завод "Артем" підписав чотири контракти на загальну суму $2,33 млн із "Авіа-ФЕД-Сервіс", яка спеціалізується на авіабудівному й авіаремонтному обладнанні. За всіма договорами завод отримав передоплату і розпочав роботи. У 2014 році в зв'язку з військовою агресією з боку Росії Україна ввела низку санкцій щодо російських підприємств, під які, зокрема, потрапила і "Авіа-ФЕД-Сервіс".

"Іншими словами, держава законом прямо заборонила заводу "Артем" продовжувати будь-яку співпрацю з російськими компаніями, зокрема здійснювати як завгодно розрахунки і виконувати будь-які зобов'язання з постачання продукції підсанкційним компаніям", – писав Найєм.

Після цього "Авіа-ФЕД-Сервіс" звернулася до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Росії, отримала арбітражні рішення на свою користь за всіма чотирма контактами і звернулася до українського суду про визнання та виконання на території України цих арбітражних рішень.

На користь російської компанії рішення ухвалили спочатку Шевченківський суд Києва, а потім Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду.

"Чесно кажучи, ми до кінця не вірили в те, що Верховний Суд змінить свою практику й ухвалить рішення на нашу користь. До цього суди неодноразово ухвалювали рішення на користь росіян, як би дивно це не звучало на п'ятий рік війни", – наголошував заступник гендиректора концерну.

Завод "Артем" – один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів, конкретизує аґенція "Інтерфакс-Україна".

Наразі учасниками "Укроборонпрому", створеного указом Президента в грудні 2010 року, виступають понад сто підприємств українського ОПК у п'яти основних галузях оборонної промисловості, зокрема в розробці й виготовленні зброї та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях. Ще 21 підприємство держконцерну розміщується на тимчасово окупованій території Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

"Укроборонпром" має більше ніж 10 конструкторських бюро, в концерні працюють майже 80 тис. висококваліфікованих співробітників.