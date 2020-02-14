Посли "Великої сімки" зустрілися із Єрмаком.

Посли країн "Великої сімки" зустрілися в Офісі Президента із новим керівником ОП Андрієм Єрмкаком.

Єрмак запевнив дипломатів, що основною метою його діяльності як керівника президентського офісу є забезпечення ефективної роботи голови держави, повідомила пресслужба ОП.

"Хочемо бути зразком відкритості та демократичності. Це повинен бути офіс дуже ефективних людей, основна мета яких – успіх Президента й України. Тому зроблю все, щоб обмін думками та інформацією був ще більш плідним", – сказав керівник ОП.

Водночас, Андрій Єрмак обговорив із дипломатами і політичні питання, зокрема, становище на Донбасі та майбутні кроки в рамках "мінського процесу".

"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – сказав Єрмак.

Керівник ОП позитивно оцінив недавній "нормандський саміт" у Парижі, потрактувавши його як "доволі успішний". Андрій Єрмак зазначив, що сторонам конечно важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру – зокрема, здійснити обмін поневоленими.

"Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено", – прокоментував Єрмак.

Він додав, що Україна також прагне пришвидшити процес відведення сил і засобів на ще одній ділянці фронту.