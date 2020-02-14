Сенат США проголосував за обмеження Трампа щодо військового втручання в Ірані.

Президент ще може накласти на неї вето.

Тім Кейн

Сенат США в четвер, 13 лютого, ухвалив резолюцію, яка обмежує можливості американського президента Дональда Трампа щодо задіяння збройних сил проти Ірану. Про це повідомив телеканал CNN. Згідно з документом, застосування військової сили проти Ірану можливе тільки після схвалення цього кроку Конґресом. Виняток становлять випадки безпосередньої загрози для країни.

Під час голосування резолюцію підтримали 55 сенаторів, включно з вісьмома республіканцями. 45 сенаторів проголосували «проти».

Згідно зі законом президент має право накласти вето на ухвалений Сенатом документ. Щоб його відхилити потрібно дві третини голосів в обох палатах Конґресу.

Сам Трамп раніше заявляв, що вважає запровадження таких обмежень «небезпечним», і закликав Сенат не підтримувати їх. «Наші справи з Іраном розвиваються дуже добре, тому це не дуже вдалий момент, щоб проявляти слабкість», – написав глава Білого дому на своїй сторінці в Twitter.

Резолюція про обмеження можливостей для залучення збройних сил США в Ірані, внесена сенатором-демократом Тімом Кейном (Tim Kaine), стала реакцією на загострення відносин між двома країнами після ліквідації американськими військовиками іранського генерала Касема Сулеймані, вчиненої за наказом Трампа в січня 2020 року. Ситуація загрожувала перерости у відкрите воєнне протистояння.