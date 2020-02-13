За порушення антиросійських санкцій у Німеччині заарештували бізнесмена.

Він постачав обладнання російським військовикам через підставних отримувачів.

Федеральна прокуратура Німеччини видала арешт на керівника компанії в місті Ауґсбурзі. Його підозрюють у порушенні режиму санкції проти Росії. Про це пише німецький інформаційний портал RND.

«Громадянина ФРН Александра С. (Alexander S.) затримали 11 лютого, наступного дня був виданий ордер на його арешт, зараз підозрюваний перебуває в камері попереднього ув'язнення», – повідомила прокуратура в Карлсруе в четвер, 13 лютого. Окрім того, були проведені обшуки в квартирі підозрюваного в Ауґсбурзі, а також в 12-ти приміщеннях, які належать компанії в Баварії, Берліні та Саксонії.

За даними прокуратури, Александр С. всупереч забороні Європейської Унії поставляв до Росії верстатне обладнання, яке може бути використане для військових цілей. Бізнесмена звинувачують в порушенні закону про зовнішньоекономічну діяльність.

Підозрюваний, імовірно, продавав продукцію клієнтам у військовій сфері, а щоби приховати ці дії, використовував підставних одержувачів, котрі постійно змінювалися. Окрім того, підприємець обманним шляхом отримав експортну ліцензію, вказавши хибну інформацію про використання верстатів. Таким чином з січня 2016-го до січня 2018 року було здійснено щонайменше сім поставок на загальну суму близько восьми мільйонів євро. Федеральна прокуратура Німеччини вважає, що до експортних операцій були залучені російські спецслужби.