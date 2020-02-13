У Львові реконструюють площу в колишній єврейській дільниці.

Мерія Львова у взаємодії з єврейською громадою впорядковуватиме площу Коліївщини, що в центрі міста. Про це йдеться в Меморандумі про співпрацю в напрямку збереження єврейської спадщини у Львові, який було підписано між управлінням охорони історичного середовища ЛМР, ГО Центр міської історії центрально-східної Європи, ГО Лабораторія міського простору, Єврейською релігійною громадою прогресивного іудаїзму «Тейва» у м. Львові, почесним консульством Держави Ізраїль в Західному регіоні України, благодійним фондом Бней Бріт «Леополіс» імені Еміля Домбергера, Львівським товариством єврейської культури ім. Шолом-Алейхема та Всеукраїнським єврейським благодійним фондом «Хесед-ар'є».

Мета меморандуму – взаємодія та координація діяльності під час упорядкування площі Коліївщини та заходів з ознакування площі й ділянок/об'єктів єврейської спадщини в історичній частині міста. Ці заходи заплановано реалізувати в рамках проєкту «Спільна відповідальність за спільну спадщину» (ReHERIT).

Впорядкування пл. Коліївщини, відповідно до меморандуму, передбачатиме:

– опрацювати в проєкті впорядкування пл. Коліївщини питання фонтану чи іншого варіанта присутності води на площі, оскільки історично на ній колись була криниця;

– встановити таблички з історією мешканців кварталу — однакового дизайну по всій єврейській дільниці;

– встановити інформаційний знак про історію площі;

– передбачити проєктом освітлення площі та додати зелених насаджень;

– передбачити встановлення вуличних меблів (лавочок, стільців);

– передбачити можливість проїзду через площу для автомобілів екстрених служб;

– встановити обмежувачі для заїзду автомобілів та паркування приватних автівок;

– замінити дощоприймачі;

– опрацювати можливість зміни назви площі з «пл. Коліївщини» на іншу, погоджену з громадськістю.

Ескіз проєкту впорядкування площі ще узгоджуватимуть, але підписаний меморандум покликаний показати, що в міської влади та єврейської громади спільна позиція в реалізації проєктів єврейської спадщини, – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Проєкт, який ми маємо змогу реалізувати, буде при організаційній і матеріальній допомозі Європейського Союзу. Нагадаємо, що місто Львів і місто Умань є партнерами в реалізації проєкту єврейської спадщини. На це було виграно грант, який, без перебільшення, є одним із знакових за всю історію проєктів, які подавалися на підтримку європейської комісії, бо він був з різних середовищ – з боку громадськості, з боку влади, з боку науково-дослідницьких інституцій. Для його реалізації ми підписуємо меморандум, який дасть розуміння для Європейської комісії, що є повна підтримка реалізації цього проєкту», – додав Москаленко.

Меморандум підписано у присутності та за підтримки головного рабина Львова Мордехая Шломо Болда та міського голови Львова Андрія Садового.

площа Коліївщини. Фото: MSha /commons.wikimedia.org