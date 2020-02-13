Україна запропонувала ТКГ здійснити наступне розведення сил у Гнутовому.

 

Учасники Тристоронньої контактної групи перебувають на фінальному етапі для узгодження наступної ділянки розведення сил і засобів – у Гнутовому.

 

Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

 

 

“Практично погоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над погодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО”, – поінформувала прессекретар Кучми.

 

Сторони продовжують працювати над обміном поневоленими.

 

“В гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких прагнемо звільнити. Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ в Мінську має бути розроблено проєкт дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті”, – додала Оліфер.

 

Українська сторона також наголосила: для переходу до виконання політичних аспектів "Мінська" слід повністю дотримати домовленості про припинення вогню на Донбасі.

 

"У політичній підгрупі українська сторона акцентувала увагу на необхідності виконання резолюції ПАРЄ від 30 січня 2020 року, яка містить безпосередні вимоги на адресу РФ", – повідомила Оліфер.

 

Зокрема, йшлося про пункт 4.9, у якому наголошується на важливості повного виконання Росією "мінських угод", припинення військового вторгнення і підтримки незаконних збройних формувань на сході України. "Наголошуємо: саме повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань та військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, в т.ч. виборів", – зазначено в повідомленні.

 

13.02.2020

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