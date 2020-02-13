Справа МН17: Нідерланди відмовили Росії в суді над підозрюваними.

Нідерланди відхилили пропозицію Росії передати їй кримінальне провадження щодо трьох підозрюваних росіян у справі МН17.

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус у листі до парламенту, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"17 жовтня 2019 року Міністерство юстиції та безпеки отримало лист від російської влади. У листі російська сторона запитувала, чи хочуть Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян в Росію. Було надано відповідь, що передача провадження стосовно трьох підозрюваних нідерландською владою – не варіант, і не була прийнята до уваги", – зазначив Грапперхаус.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", котрий збивав літак рейсу МН17: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков); генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський; підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов (усі троє – росіяни); четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Четвірку підозрюваних оголосили у міжнародний розшук.

Підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою (Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський).

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.