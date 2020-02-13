Єврокомісар з питань сусідства відвідав Україну вперше після призначення.

 

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї відбув у Києві зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Пан Варгеї відвідує Україну вперше після свого призначення у листопаді.

 

 

Зеленський і Варгеї під час зустрічі обговорили співпрацю України та Європейського Союзу, узгодивши пріоритети взаємодії на поточний рік. Серед них – підписання Угоди про спільний авіаційний простір, початок переговорів про так званий промисловий безвіз, поглиблення співробітництва у цифровій сфері, взаємодія у рамках "Європейської зеленої угоди", початок системного оновлення додатків до Угоди про асоціацію, повідомила пресслужба ОП.

 

Сторони обговорили прогрес у реалізації системних реформ в Україні та домовилися про подальшу підтримку з боку ЄС для забезпечення економічного зростання країни. "Дякую за постійну підтримку євроінтеграційного курсу України, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", – додав Володимир Зеленський.

 

Під час зустрічі з Вадимом Пристайком Олівер Варгеї сказав, що новий склад Єврокомісії приділяє пріоритетну увагу відносинам із Україною. Єврокомісар позитивно відзначив прогрес України на шляху реформ та заявив про налаштованість ЄС сприяти зростанню економіки України, посиленню її стійкості до викликів, зокрема зовнішнього характеру, розвитку інвестиційного потенціалу та створенню нових робочих місць, інформує пресслужба МЗС.

 

 

Як зазначив Варгеї, його план на посаді єврокомісара – вивести відносини України та ЄС на якісно новий рівень.

 

Пристайко ж сказав, що Україна прагне наситити зносини із ЄС новими амбітними і конкретними проєктами.

 

Як коментує видання "Європейська правда", Олівер Варгеї прибув до України з батогом і пряником.

 

"Асортимент "пряників", тобто стимулів та добрих новин, дійсно надихає. "Куратор України" у новому складі Єврокомісії довів, що Брюссель – принаймні у його особі – готовий змінити тональність відносин із Києвом. "Промисловий безвіз", швидкий запуск угоди про відкрите небо і навіть перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію – все це стає можливим. Отже, для українського уряду візит став мегауспішним", – пише "ЄП".

 

Недобрі ж новини пов'язані з тим, що Варгеї на посаді єврокомісара опікує, в тім числі, й інтереси своєї країни, Угорщини. "...Але є одна умова. Київ та угорці Закарпаття (читай – Зеленський та Орбан) мають домовитися про те, як змінити освітнє законодавство. Варто зазначити: прямого шантажу з цього приводу не було. Але й побіжних натяків виявилося достатньо, щоби українські посадовці їх вловили", – додає Сергій Сидоренко.

 

13.02.2020

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