Президент Туреччини звинуватив Росію у вбивстві мирних громадян в Сирії.

Ердоґан також пригрозив атакою на сирійські урядові війська в разі нових нападів на турецьких військовиків.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан звинуватив Росію в повітряних атаках на мирних мешканців в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомила турецька інформаційна агенція Anadolu.

За даними Міністерства оборони Туреччини, ВКС Росії в середу, 12 лютого завдали чергової серії ударів по населених пунктах на заході Алеппо в Ідлібській зоні деескалації. Як повідомляють джерела в сирійській опозиції, російські літаки здійснили бомбардування селища Етаріб, сіл Кафр-Еммі, Іббін, Джині, Урим Кюбра, Кафр-Наха, Мансура, Кафр-Даел, Урим Сугра і району Хан аль-Асал провінції Алеппо.

Представники організації «Білі шоломи» повідомили, що внаслідок атаки російської авіації в Кефрі-Еммі загинуло щонайменше четверо мирних мешканців, ще троє отримали поранення.

Російське Міністерство оборони у відповідь заявило, що повідомлення Анкари не відповідають дійсності. У Кремлі стверджують, зокрема, що буцімто «терористичні угруповання в Сирії використовують мирних жителів як живий щит».

Раніше цього тижня сирійські урядові війська обстріляли спостережний пост Туреччини в Ідлібі. Понад десятеро турецьких військовиків були вбиті. Анкара закликала Москву вплинути на президента Сирії Башара Асада та зупинити бойову операцію в реґіоні.

«Туреччина завдасть удару по силам Асада за найменшої загрози турецьким військовослужбовцям в Ідлібській зоні деескалації», – заявив президент Реджеп Таїп Ердоґан на засіданні парламентської фракції правлячої Партії справедливості і розвитку в Анкарі.