Зеленський хоче розробити програму протидії паспортизації Донбасу РФ.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав розробити програму приваблення мешканців окупованих територій до Батьківщини. Зокрема, Зеленський виступає за забезпечення молоді можливості отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти.

 

Про це йшлося під час наради в Офісі Президента, в котрій також узяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби та Служби безпеки України, повідомила пресслужба ОП. 

 

 

Під час наради Зеленський наголосив, що в той час, коли на сході України триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

 

На переконання Президента, така ситуація є неприпустимою, й Україна має боротися за своїх громадян. Відтак існує потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

 

"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території", – сказав Володимир Зеленський.

 

Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

 

Зі слів голови держави, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.

 

Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які нині не викладають на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості закладів вищої освіти, до яких могли б вступати діти зазначеної категорії, та збільшення квот на бюджетні місця у них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.

 

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії з роз’яснення та інформування про вказані кроки.

 

Президент вважає важливим організувати на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом центрів надання адміністративних послуг, де люди могли б отримати необхідні послуги та важливу інформацію.

 

Також Володимир Зеленський висловився за необхідність проведення широкої інформаційної кампанії та наголосив на комплексному підході при розробці програми й реалізації всіх запропонованих кроків.

 

12.02.2020

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