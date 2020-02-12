Президент увів до "мінської" делеґації генерала СБУ.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив уповноваженим представником України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Геннадія Кузнєцова. Водночас він звільнив від цих обов'язків Валерію Лутковську, колишню омбудсменку.

 

Про це йдеться в указі №51/2020, опублікованому на сайті голови держави.

 

 

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 9 липня 2019 року №504, від 13 серпня 2019 року №596 та від 18 вересня 2019 року №701) уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків В.Лутковську", – зазначено в указі.

 

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська була представницею України в гуманітарній підгрупі ТКГ із 3 червня 2019 року.

 

Геннадій Іванович Кузнєцов – ветеран загонів спеціального призначення, генерал-майор Служби безпеки України, керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ.

 

12.02.2020

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