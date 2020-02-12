Берні Сандерс виходить в лідери праймеріз демократів.

Ексвіце-президент Джо Байден здобуває лише п’яту позицію.

 

 

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс (Bernie Sanders) переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в штаті Нью-Гемпшир, які завершилися у вівторок ввечері, 11 лютого. Сандерс набрав 26% голосів, подало радіо Voice of America.

 

Друге місце отримав колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджіч (Pete Buttigieg). За нього проголосувало близько 24% учасників праймеріз. За ними вслід іде сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар (Amy Klobuchar) – 20%. На четвертому місці – сенаторка від Массачусетса Елізабет Воррен (Elizabeth Warren), яка набирає 9,4%.

 

Колишній віце-президент США Джо Байден, який протягом декількох місяців вважався лідером передвиборчих перегонів демократів, поки що перебуває на п'ятому місці. Його підтримало близько дев’яти відсотків учасників. Передбачаючи такий прикрий для себе результат, Байден ще до початку оголошення перших результатів подався з Нью-Гемпшира до Південної Кароліни, де відбудуться наступні праймеріз.

 

Тим часом два демократи-претенденти полишили президентські перегони. Сенатор від Колорадо Майкл Беннетт (Michael Bennet) і підприємець Ендрю Янґ (Andrew Yang) оголосили, що більше не змагатимуться за право балотуватися в президенти США від Демократичної партії.

 

Янґ пояснив своє рішення тим, що у нього відсутні шанси на перемогу. Своєю чергою, Беннет під час свого виступу, який транслював телеканал ABC, заявив, що рішення про припинення кампанії є слушним.

 

Таким чином, число претендентів у кандидати на посаду президента США з боку демократів скоротилося до дев'яти.

12.02.2020

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