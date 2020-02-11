Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО.

Документ залишилося ратифікувати тільки парламенту Іспанії.

 

                    Стево Пендаровський

 

Парламент Північної Македонії ратифікував угоду про вступ до Північноатлантичного Альянсу. Документ вступить в силу щойно після ратифікації його парламентом Іспанії. Інші 28 держав-членів НАТО вже ратифікували документ. Про це повідомив інформаційний портал VOL.AT. Відтак Північна Македонія стане 30-м членом західного військового блоку.  

 

Парламенту Мадриді вже розпочинав процес ратифікації, але так його й не завершив через процедурні причини. Зокрема, через парламентські вибори й формування нового уряду.

 

Завершальний документ про вступ до НАТО північномакедонські депутати ухвалили фактично в останні дні своєї роботи. До кінця тижня парламент у Скоп’є буде розпущено, а 12 квітня в країні пройдуть парламентські вибори. За ратифікацію угоди з НАТО депутати проголосували одностайно. Після голосування біля парламенту Північної Македонії було піднято прапор НАТО.

 

Звертаючись до депутатів парламенту, президент Стево Пендаровський зазначив, що нинішнє покоління таким чином реалізує стратегічну мету, яка була визначена 27 років тому, коли країна стала незалежною. За його словами, незважаючи на те, що мінялися уряди, й країна проходила через політичні кризи і складні відносини з сусідами, «найважливішим національним пріоритетом була і залишається орієнтація на вступ до НАТО і Євроунії».

 

Процес приєднання до НАТО Північна Македонія розпочала в 2018 році, а протокол про вступ був підписаний в Брюсселі у лютому 2019 року.

11.02.2020

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