Меркель висловила стурбованість збільшенням обстрілів на Донбасі.

 

Канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню на Донбасі.

 

Про це йшлося під час телефонної розмови із Меркель Президента України Володимира Зеленського, повідомила пресслужба ОП.

 

 

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. 

 

Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі.

 

Лідери України та Німеччини, зокрема, обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

 

Президент України наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

 

Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, яких підозрюють у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

 

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